Denizlispor'da kongre öncesi Yavuz Cinkaya ismi ağırlık kazandı
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Denizlispor'da kongre öncesi Yavuz Cinkaya ismi ağırlık kazandı

Denizlispor'da kongre öncesi Yavuz Cinkaya ismi ağırlık kazandı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'da, 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılacak genel kurulu öncesi camia, Yavuz Cinkaya isminde birleşti.

 TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'da, 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılacak genel kurulu öncesi camia, Yavuz Cinkaya isminde birleşti. Geçen sezon mevcut Başkan Ali Çetin'in yönetiminde başkan yardımcılığı yapıp istifa eden Cinkaya'nın adaylığına Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da destek verdiği bildirildi. Cinkaya'ya Ali Çetin'in ise dışarıdan temlik ve sponsorluk konusunda yardımcı olacağı öğrenildi. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Cinkaya'nın listesinde Muhammet Üstek, Serkan Başbuğ ve Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yanı sıra birçok iş adamının bulunduğu kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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