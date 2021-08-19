Denizlispor'da istifa depremi
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Denizlispor'da istifa depremi

Denizlispor'da istifa depremi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de aylarca idari ve mali krizlerle boğuşan Denizlispor'da henüz 2 hafta önce 3 Ağustos'taki olağanüstü kongrede göreve gelerek kısa sürede transfer yasağını kaldıran yeni yönetimde istifa depremi yaşandı.

TFF 1'inci Lig'de aylarca idari ve mali krizlerle boğuşan Denizlispor'da henüz 2 hafta önce 3 Ağustos'taki olağanüstü kongrede göreve gelerek kısa sürede transfer yasağını kaldıran yeni yönetimde istifa depremi yaşandı.

Denizlispor'da çiçeği burnunda yönetimden 7 yönetici kulübe istifasını sundu. Transfer yasağını kaldırıp dağılan kadroyu takviye etmeye çalışan Denizlispor'da usulsüzlük iddiaları yönetimi karıştırdı. Ege ekibinde transfer edilen bir futbolcunun sözleşmesindeki mali şartları şaibeli bulan bazı yöneticiler, iddiaya göre duruma tepki gösterip kazan kaldırdı.

Yeşil-siyahlı ekipte ilk olarak eski başkanlardan Mustafa Üstek'in de oğlu olan Profesyonel Futbol Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Üstek istifa ettiğini açıkladı. Daha sonra ise başkan yardımcılarından İhsan Niyaz, Nevzat Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Erdinç Bilge ile yedek yönetim kurulu üyeleri Muhammet Künarcı, Murat Doğru, Ali Yörümez istifa dilekçelerini işleme konulması için kulübe iletti. Görevinden istifa eden yöneticilerden Muhammed Üstek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şok iddialarda bulundu. Teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getiren kulüpte Üstek, kendisinin hiçbir transferde tasarrufu bulunmadığını belirtti.

Üstek, açıklamasında, "Geldiğimiz son noktada üzülerek belirtmek isterim ki profesyonel futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı olarak yürüttüğüm görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Günlerce telefonlarına bile ulaşılamayan transfer yasağı listesinde bulunan kişilerden 650 bin TL'ye yakın indirim alarak tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paramızı korumaya çalıştım. Ek olarak, şu ana kadar yapılan ve son aşamada olan hiçbir transferle alakam ve tasarrufum yoktur. Teknik direktör dahil. Konuyla ilgili detaylı basın açıklamamı, kulübümüzün içinde bulunduğu durumu da göze alarak önümüzdeki hafta yapacağım" ifadelerini kullandı. 


- Denizli

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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