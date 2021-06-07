Denizlispor'da 6 futbolcu kaldı
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Denizlispor'da 6 futbolcu kaldı

Denizlispor'da 6 futbolcu kaldı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

SÜPER Lig'den düşüp yeni sezonda 1'inci Lig'de yer alacak Denizlispor'da kadroda 6 futbolcu kaldı.

SÜPER Lig'den düşüp yeni sezonda 1'inci Lig'de yer alacak Denizlispor'da kadroda 6 futbolcu kaldı. Sezonun sona ermesinin ardından 17 oyuncu kulüpten ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda as kadrodan kadroda yalnız stoperler Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, sol bek Özgür Çek, genç forvet Veton Tusha kaleciler Hüseyin Altıntaş ile Abdülkadir Sünger kaldı. 4 Haziran'da olağan genel kurul yapmayı planlayan ancak çoğunluk sağlanamadığı için seçimin 16 Haziran'a ertelendiği Ege ekibinde, yönetim belirsizliği de taraftarda endişe yarattı. 

BORÇ YÜZÜNDEN YÖNETİME ADAY BULUNAMIYOR

Yeşil-siyahlılarda olumsuz mali tablo nedeniyle başkan adaylarının karamsar kaldığı, göreve gelen yönetimin transfer yasağını kaldırmak için en az 10 milyon TL ödeme yapması gerektiği vurgulandı. Denizlispor'da başkanlık için adaylığını açıklayan ve daha sonra adaylıktan çekilen eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz, kulübün mali anlamda kötü durumda olduğunu belirtti. Yorulmaz, öngörülemeyen ve yaklaşık 150 milyon TL'ye dayanan borç nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini belirtti. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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