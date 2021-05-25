Denizlispor'da 3 futbolcu daha yolcu
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Denizlispor'da 3 futbolcu daha yolcu

Denizlispor'da 3 futbolcu daha yolcu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

SÜPER Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar gönderen futbolculardan Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in takımdan ayrılma noktasında oldukları öğrenildi.

SÜPER Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar gönderen futbolculardan Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in takımdan ayrılma noktasında oldukları öğrenildi. Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da kadroda yaşanan yaprak dökümü son bulmuyor. Takımdaki 15 futbolcuyla yollarını ayıran ve kadrosunda 10 futbolcu kalan Ege ekibinde, 3 oyuncunun daha ayrılığın eşiğinde olduğu öğrenildi.

Mali sorunlar yaşayan Denizlispor'da, Fabiano Leismaan, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu ve kulübe ihtarname gönderdiği belirtildi. Belirtilen süre içerisinde ödemelerin yapılmaması durumunda bu oyuncuların da sözleşmelerini feshedip gelen teklifleri değerlendirmeye alacakları ifade edildi. Kadrosunu büyük oranda kaybeden Denizlispor, yeni sezonda yeni bir takım kurmaya çalışacak.


Denizlispor'da 3 futbolcu daha yolcu
Denizlispor'da 3 futbolcu daha yolcu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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