1 hafta önce Galatasaray'ı elemişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek dikkatleri üzerine çeken Denizlispor'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Spor Toto 1. Lig ekibi, 8'i futbolcu, toplamda 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TOPLAMDA 15 KİŞİ
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı." denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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