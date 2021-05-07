Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeniden aday olmayacağını açıkladı

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, olağan genel kurulda aday olmayacağını belirterek, takımın kötü gidişinde salgın sürecinde yalnız kalmalarının etkili olduğunu öne sürdü.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, olağan genel kurulda aday olmayacağını belirterek, takımın kötü gidişinde salgın sürecinde yalnız kalmalarının etkili olduğunu öne sürdü.

Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulüpte 3 yıldır görev yaptığını, verdiği mücadeleye rağmen takımın küme düşmesinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınından tüm takımların olduğu gibi Denizlispor'un da olumsuz etkilendiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Pandemiden önce Denizlispor kötü yerlerde değildi. Herkes gibi biz de bu salgından derinden etkilendik. Bazı Anadolu kulüpleri, şehrin mücadelesiyle bunu başardılar, biz başaramadık. Çünkü bizim gücümüz bu kadardı. Tek başına sadece yönetim kurulunun mücadelesiyle de bu işin olamayacağını biliyorduk, bütün şehrin bilmesini diliyorduk. Yapamadık. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağ olsun bu süreçte elinden gelen desteği verdi. Onun haricinde destek de alamadık. Rakiplerimizin tamamı bu sezon en az 100 milyon lira destek aldı. Yine de bu bayrağı son ana kadar hakkıyla savunup taşıdığımızı düşünüyorum."

Kulübün 31 Mayıs'ta olağan kongre yapacağını, kendisinin aday olmadığını belirten Çetin, "Birileri isteyince değil biz isteyince gideriz. Şimdi istiyoruz. Son düdüğe kadar kulübümüzün bayrağını sallayacağız. Kongre gününde çiçeklerimizle yeni gelen yönetimi karşılarız. Elimizden gelen desteği de veririz. Biz bu kulübün bir neferi olarak her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Çetin, 11 milyon avro borçla devraldıkları kulübü mayıs sonu itibarıyla 9 milyon avro borçla teslim edeceklerini, hesapların denetlenmesi konusunda tüm taraftar grubu ve mali müşavirlere çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu