Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeniden aday olmayacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeniden aday olmayacağını açıkladı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeniden aday olmayacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, olağan genel kurulda aday olmayacağını belirterek, takımın kötü gidişinde salgın sürecinde yalnız kalmalarının etkili olduğunu öne sürdü.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, olağan genel kurulda aday olmayacağını belirterek, takımın kötü gidişinde salgın sürecinde yalnız kalmalarının etkili olduğunu öne sürdü.

Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulüpte 3 yıldır görev yaptığını, verdiği mücadeleye rağmen takımın küme düşmesinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınından tüm takımların olduğu gibi Denizlispor'un da olumsuz etkilendiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Pandemiden önce Denizlispor kötü yerlerde değildi. Herkes gibi biz de bu salgından derinden etkilendik. Bazı Anadolu kulüpleri, şehrin mücadelesiyle bunu başardılar, biz başaramadık. Çünkü bizim gücümüz bu kadardı. Tek başına sadece yönetim kurulunun mücadelesiyle de bu işin olamayacağını biliyorduk, bütün şehrin bilmesini diliyorduk. Yapamadık. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağ olsun bu süreçte elinden gelen desteği verdi. Onun haricinde destek de alamadık. Rakiplerimizin tamamı bu sezon en az 100 milyon lira destek aldı. Yine de bu bayrağı son ana kadar hakkıyla savunup taşıdığımızı düşünüyorum."

Kulübün 31 Mayıs'ta olağan kongre yapacağını, kendisinin aday olmadığını belirten Çetin, "Birileri isteyince değil biz isteyince gideriz. Şimdi istiyoruz. Son düdüğe kadar kulübümüzün bayrağını sallayacağız. Kongre gününde çiçeklerimizle yeni gelen yönetimi karşılarız. Elimizden gelen desteği de veririz. Biz bu kulübün bir neferi olarak her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Çetin, 11 milyon avro borçla devraldıkları kulübü mayıs sonu itibarıyla 9 milyon avro borçla teslim edeceklerini, hesapların denetlenmesi konusunda tüm taraftar grubu ve mali müşavirlere çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor
Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor
Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeniden aday olmayacağını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:32:15. #1.14#

title