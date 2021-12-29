Denizlispor 2. Başkanı Akcan, "Galatasaray zaferi, horozun silkinişi ve dirilişin başlangıcı olacak" - Haberler Spor
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Denizlispor 2. Başkanı Akcan, "Galatasaray zaferi, horozun silkinişi ve dirilişin başlangıcı olacak"

Denizlispor 2. Başkanı Akcan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1.Lig'de ilk yarıyı 16 puanla sondan ikinci sırada tamamlayan A. Denizlispor'un İstanbul'da Galatasaray'a karşı verdiği müthiş mücadele sonunda kupada tur atlaması büyük sevince neden oldu.

TFF 1.Lig'de ilk yarıyı 16 puanla sondan ikinci sırada tamamlayan A. Denizlispor'un İstanbul'da Galatasaray'a karşı verdiği müthiş mücadele sonunda kupada tur atlaması büyük sevince neden oldu. 2.Başkan Fethi Akcan, "Adeta üstümüzden ölü toprağını attık. Bu zaferle sadece kupada tur atlamadık; bizim adımıza diriliş ve büyük bir silkiniş oldu" dedi.

Denizlispor'un Galatasaray karşısında 120 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği verdiğini dile getiren Fethi Akcan, elenseler bile takımın oynadığı futbol ile ortaya koyduğu mücadeleyi alkışlayacaklarını söyledi. Kadrodaki eksiklere rağmen, sahaya çıkan ilk 11 ile oyuna sonradan giren oyuncuların performansının takdire şayan olduğunu vurgulayan Denizlispor 2.Başkanı Akcan, "İşin gerçeği ligde kötü günler yaşıyoruz. Bu takım büyük bir ihtimalle devre arasında transfer de yapamayacak. Mali ve sportif başarı açısından zor günler geçirdiğimiz gerçek. Lig maçlarında bir çok oyuncumuzun performansını yetersiz buluyorduk. Galatasaray karşısına kupada tur atlamak, takımdaki inancı arttırıp, mutlaka sinerji yapacak" diye konuştu.

"Üzerimizden adeta ölü toprağını attık"

Fethi Akcan, sadece Galatasaray'ı kupadan elemediklerini, bu zaferle bir çok kazanım elde ettiklerini sözlerine ekleyerek, açıklamasına şöyle devam etti; "Zorlu günlerde bile Denizlispor'un maziden gelen gücünü göstermeyi başardık. Türkiye Kupası'nda tur atladık ama daha da önemlisi üzerimizden adeta ölü toprağını attık. Bu müthiş galibiyet Denizli halkına yeni yıl armağanı olsun. Denizlispor bir kez daha inandığın zaman ne kadar kadron eksik olursa olsun kazanabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizlispor 2. Başkanı Akcan, Galatasaray zaferi, horozun silkinişi ve dirilişin başlangıcı olacak

Denizlispor 2. Başkanı Akcan, Galatasaray zaferi, horozun silkinişi ve dirilişin başlangıcı olacak

Denizlispor 2. Başkanı Akcan, Galatasaray zaferi, horozun silkinişi ve dirilişin başlangıcı olacak

Denizlispor 2. Başkanı Akcan, Galatasaray zaferi, horozun silkinişi ve dirilişin başlangıcı olacak

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