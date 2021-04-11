Denizlili vücut geliştirme sporcusunun hedefi Avrupa şampiyonluğu
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Denizlili vücut geliştirme sporcusunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

Anadolu Ajansı / Büşra Kuru - Haberler | Spor
Denizlili vücut geliştirme sporcusunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

Vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde kendi kategorisinde birincilik elde eden Fatih Aslan'ın hedefi Avrupa'da şampiyonluk elde etmek.

Vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde kendi kategorisinde birincilik elde eden Fatih Aslan'ın hedefi Avrupa'da şampiyonluk elde etmek.

Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren 34 yaşındaki Fatih Aslan, 31 Mart-4 Nisan'da Antalya'da düzenlenen şampiyonada, erkekler fizik 176 santimetre kategorisinde 13 rakibi arasında birinci olarak Milli Takım'a seçildi.

Spor salonunda hazırlıklarını sürdüren Aslan, en büyük hayalinin Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Spora amcasının açtığı karate kursuyla başladığını, ailesinde de sporcular bulunduğunu aktaran Aslan, başarıya ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Kuru

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