DENİZLİ Gece uykusundan uyanıp balık tutmak isteyen minik Evren'in görüntüleri gülümsetti

07.08.2019 13:11

Gece uykusundan uyanıp balık tutmak isteyen minik Evren'in görüntüleri gülümsetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde, gece uyanıp ısrarla balık tutmaya gitmek isteyen ve bunun için gözyaşı döken 21 aylık Evren Günay'ın o anları, yakınlarınca görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, gülmekten kendini alamadı.

Nikfer Mahallesi'nde yaşayan düğün fotoğrafçısı Sinan Günay'ın 21 aylık oğlu Evren, dün (salı) saat 02.00 sıralarında uyandı. Babasının balık tutma hobisi gereği oltalarla birlikte büyüyen Evren, yatağından kalkıp balık tutmaya gitmek istediğini söyledi. Ağlayarak gözyaşı döken oğlunu bir türlü saatin geç olduğuna ikna edemeyen baba Günay, evdeki iki oltasını da alıp Evren'i ilçede bulunan Aydoğdu Gölü'ne götürdü. Gölde olta hazırlığı yaparken uyuyakalan oğlunu gören baba Günay, Evren'i yeniden eve geri getirdi. Sabah uyanan Evren, tekrar balık tutmak istediğini söyledi. Günay oğlunu tekrar göle getirdi. Oltayı eline alan Evren, babasıyla birlikte balık tutmaya çalıştı. Öte yandan Evren'in, gece balık tutmaya gitmek istediği için ağladığı o anların videosu, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Tatlı çocuğun o anları, izleyenleri gülümsetti.

'OĞLUMLA BALIK TUTARAK EĞLENİYORUZ'

Çocuğun babası Sinan Günay, gençliğinden beri hobi amaçlı balık tuttuğunu söyledi. Baba Günay, kendisini gören oğlunun da balık tutmak istediğini ve oyuncak oltalarla oynayarak zaman geçirdiğini anlattı. Gece uyanarak balık tutmak istediğini söyleyen oğlunu ikna edemediğini ifade eden Günay, Gece kalkıp, 'Baba balık tutacağım' dedi. Yarım saat ikna etmeye çalıştım ancak başaramadım. Ağlamaya başladı, kıyamadım ve gecenin bir yarısı balık tutmak için göle getirdim. Göle gelip hazırlık yaptığım sırada oğlum uyuyakaldı. Eve geri döndük. Sabah uyandığında tekrar balık tutmak istediğini söyledi. Tekrar göle gelip balık tutmaya başladık. Oğlumun eğlencelerinden biri de bu. Oğlumla birlikte balık tutarak eğleniyoruz dedi.

Kaynak: DHA