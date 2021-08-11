Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı

Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi

Denizli'deki göl ve göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldığı bildirildi.

Denizli'deki göl ve göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 Yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez ünitesinden getirilen 210 bin yavru sazan balığının Denizli'deki göl ve göletlere bırakıldığını belirtti.

Erkaya, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun ekonomik ve doğal türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan yavru sazan balıkları bu proje kapsamında ülkemizdeki göl ve göletlere bırakılmaktadır. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm ekonomik balık türlerine ait stokların gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, zaman ve yer yasaklarına uyulması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir."

Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı
Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı
Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı
Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Şeyma Subaşı Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 18:07:38. #1.16#

title