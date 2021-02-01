Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

01.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:29
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 21 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 328 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 230 kağıda emdirilmiş halde tek kullanımlık sentetik uyuşturucu, 12 gram kokain, 28 gram eroin, 21 gram esrar, 102 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 700 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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