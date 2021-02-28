Denizli'de su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Denizli'de su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

28.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:00
Denizli'de su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Fatih Y'nin kullandığı 07 AJF 281 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak'ta yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İçerisinde su bulunmayan kanala inen itfaiye ekipleri, sürücü ile Semanur B. ve Ahmet Y'yi sedyeye alarak merdivenle çıkardı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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