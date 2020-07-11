HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Denizli'de sanayi doktora programı uygulanmaya başladı

Denizli'de ihracata dayalı tekstil ürünleri üretimi yapan firmanın Ar-Ge Merkezi, üniversite işbirliğinde hazırladığı "Sanayi Doktora Programı" ile sürdürülebilir lifler ve üretim yöntemleri ile çevreye duyarlı havlu ve spor giyimi ürünleri geliştirmeyi hedefliyor.

11.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:58

Denizli'de ihracata dayalı tekstil ürünleri üretimi yapan firmanın Ar-Ge Merkezi, üniversite işbirliğinde hazırladığı "Sanayi Doktora Programı" ile sürdürülebilir lifler ve üretim yöntemleri ile çevreye duyarlı havlu ve spor giyimi ürünleri geliştirmeyi hedefliyor.

Merkezefendi ilçesinde üretim yapan Ozanteks'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge Merkezi ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir lifler ve üretim yöntemleri kullanılarak çevreye duyarlı havlu ve spor giyimi ürün platformu geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nca desteklenmeye hak kazandı.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ozan Avinç'in proje yöneticisi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Palamutcu ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkıner Güngör'ün tez danışmanı olarak görev alacakları proje ile sanayide istihdam edilecek doktora öğrencilerine 4 yıl burs verilecek, doktora sonrası sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl destek sağlanacak.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çörekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre dostu, sürdürülebilir ürünler üretmeye özen gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında sürdürülebilir lifler ile sürdürülebilir doğal boyama yöntemlerini kullanarak çevre dostu ürünler, spor kıyafetleri ve havlu üretimi gerçekleştireceğiz. Projemiz yaklaşık 3 yıl sürecek. Proje sonucunda Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle son zamanlarda önem verilen sürdürülebilir ürünler konusunda ürünler üretmiş olacağız. Aynı zamanda çevreye daha az veren bir işletmeye sahip olacağız."

PAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkıner Güngör de temel amaçlarının üniversitede yazılan tezlerin sanayide ihtiyacı karşılayacak nitelikte, bilimsellik seviyesi yüksek, inovatif gücü üstün ürünlere dönüşmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Denizli'de sanayi doktora programı uygulanmaya başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun Politika
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan eski Kasımpaşalı Trezeguet, Galatasaray'a çok yakın
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan eski Kasımpaşalı Trezeguet, Galatasaray'a çok yakın
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Cahit Özkan Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Cem Davran Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Denizli'de sanayi doktora programı uygulanmaya başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 15:19:47. #1.15#
title