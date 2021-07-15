Denizli'de otomobilin devrilmesi sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Denizli'den Muğla yönüne giden Harun Uzunyol'un kullandığı 06 ABL 672 plakalı otomobil, Medet Mahallesi yakınlarında orta refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile eşi Serpil Uzunyol, çocukları Mehmet Kaan Uzunyol (10) ve Elif Uzunyol (5), itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkartıldı.

Bu sırada ekiplere yardım eden bir vatandaşın yaralıları, üzerlerine şemsiye tutarak güneşten korumaya çalışması dikkati çekti.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu