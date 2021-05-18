Denizli'de, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları Denizli'de oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları Denizli'de oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Denizli Şubesi öncülüğündeki grup, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde bir araya geldi.

Burada tekbir getirip sloganlar atan grup, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarla konvoy oluşturup 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gitti.

Burada basın açıklamasını okuyan AGD Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk, İsrail'in 1948'den beri dünyanın gözü önünde Filistinlilere sistemli şekilde saldırılarda bulunduğunu belirtti.

İsrail'in son olarak bu ramazan ayında başlayan saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 200'e yakın Filistinlinin şehit olduğunu ayrıca basın kuruluşlarını da hedef alındığını vurgulayan Öztürk, dünya kamuoyunun ise katliama seyirci kaldığını söyledi.

İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve Filistin topraklarından sökülüp atılacağı günlerin yakın olduğunu kaydeden Öztürk, "Sadece güçten anlayan İsrail'e, Filistinli kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı yakında vuracaklardır. Zafer İslam'ındır, zafer yakındır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu