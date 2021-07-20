Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı
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Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı

Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

DENİZLİ'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilere akın etti. Sosyal mesafe, maske kuralına uyan vatandaşlar cami içerisi ve bahçesinde saf tutarak yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Şehrin merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii'nde İl Müftüsü Mehmet Aşık, bayram hutbesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde uyarı yaptı.Namaz sonrası Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan vatandaşlarla bayramlaştı.


Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı
Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı
Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı
Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı
Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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