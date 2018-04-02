Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Denizli'de araç sayısı 397 bin 483'e ulaştı.

TÜİK, 2018 yılı Şubat ayı 'Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini' yayımladı. Buna göre Denizli'de toplam araç sayısının 2017 Şubat ayına göre yüzde 5,4 oranında artış göstererek 397 bin 483'e ulaştığı kaydedildi. Kentte otomobil sayısı 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artışla 192 bin 455 oldu. Denizli'de ayrıca araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise 192 bin 455 adet otomobilin yanında, 6 bin 960 adet minibüs, 4 bin 42 adet otobüs, 61 bin 738 adet kamyonet, 12 bin 186 adet kamyon, 68 bin 946 adet motosiklet, 50 bin 308 adet traktör ve 848 adet özel amaçlı araç bulunduğu öğrenildi. Oransal olarak en fazla artış ise yüzde 9,6 ile özel amaçlı taşıtlara gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 12 bin 44 adet ile otomobil ve 4 bin 156 adet ile kamyonette gerçekleşti. - DENİZLİ