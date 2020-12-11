Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak

11.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:31
Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçirilen Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme projesi kapsamında 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçirilen Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme projesi kapsamında 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Aydın iline yaptığı yatırımlarla Denizli'nin verimli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuldu. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edildiği ifade edildi ve bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği belirtildi.

"35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır"

Yapılan yatırımlarla ekonomiye toplam 39 milyon 270 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflediklerini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada; "Denizli ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme işi kapsamında sulama şebekesi ana boru hattında 3 bin 130 metre uzunluğunda 1.800 milimetrik çapında CTP boru imalatları montaj çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İşin tamamlanmasıyla birlikte Irlıganlı, Eldenizli, Yeniköy, Küçükdere ve Kocadere mahallelerinde 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 39 milyon 270 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sunarken, emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak
Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak
Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tokat'ta 55 bin 550 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak
Tokat'ta 55 bin 550 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak
20 yıllık hayaline devletin 200 bin TL desteğiyle kavuştu
20 yıllık hayaline devletin 200 bin TL desteğiyle kavuştu
Kolin İnşaat'tan Kapıkule'ye demiryolu; köylüye mera arazisi
Kolin İnşaat'tan Kapıkule'ye demiryolu; köylüye mera arazisi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Merve Dizdar Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:57:18. #1.15#
title