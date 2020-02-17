DenizBank, "Wolfie Harikalar Operasında"yı sahneye taşıdı

17.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:06

DenizBank Çocuk Operası'nın ikinci eseri, "Wolfie Harikalar Operasında" Şubat'taki ilk gösterimiyle sanatseverlerle buluştu.

DenizBank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Caner Akın'ın rejisörlüğünde, besteci, şef Murat Cem Orhan'ın yönetiminde ve allaturca'nın yapımıyla 16 Şubat'ta Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde ilk gösterimi gerçekleşen esere, Avrasya Oda Orkestrası ve Çocuk Korosu eşlik etti.

Çocuk korosunu şef Güneş Kaya'nın çalıştırdığı eser, 15 Mart ve 12 Nisan'da Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Çocuk Operası Genel Sanat Yönetmeni Caner Akın, DenizBank Çocuk Operası'nın, gerek sanatsal çizgisinin yüksek kalitesi, gerekse bu alanda örnek teşkil etmesi bakımından Türkiye'de sanatın dünya standartlarına ulaşması için ciddi yatırımlar yaptığını belirtti.

Akın, "Çocuklara sahne deneyimi kazandırırken, yetişkin bir opera eserindeki gibi büyük bir ciddiyetle yürüttüğümüz çalışmalar ile bu alandaki diğer projelere de ilham kaynağı oluyoruz. DenizBank'ın desteği ile çocuklara sanatı ve özellikle de operayı en güzel örnekleriyle sunmak üzere çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Değerli katkıları sebebiyle DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve ekibine içten teşekkürlerimizi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA