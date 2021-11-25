DenizBank, turizmde yatırımcılara destek olmayı sürdürüyor

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, turizmi her zaman öncü ve stratejik sektör olarak kabul ettiklerini belirterek, "Pandemi sürecinde, Ocak 2020'den bugüne, 1,4 milyar Dolar turizm kredimizi yapılandırdık." dedi.

Ateş, Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, 2021'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini devam etse de toparlanma dönemi olduğunu söyledi.

Ekonomik sorunları hafifletmek için ülkelerin kapsamlı mali destek programları uyguladıklarını aktaran Ateş, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerin üzerinde kredi ağırlıklı destekler sağladığını kaydetti.

Aşının gelmesi ve etkili olması, aşıya ulaşabilen ülkelerde ekonomik aktivitenin normalleşmesine katkı sağladığına değinen Ateş, ancak aşıya ulaşamayan ülkeler nedeniyle virüsün etkisini sürdürdüğünü dile getirdi.

Salgın döneminde yaratılan destekler sayesinde dünyada tasarruflarda yüksek artış sağlandığını vurgulayan Ateş, ancak artan talep ve süregelen arz dengesizliklerinin geçici olması beklense de tüm dünyada enflasyon baskısı yarattığını dile getirdi.

Bu süreçte Türkiye'nin kredi genişlemesinin desteğiyle 2020'de büyüme sağlayan nadir ülkelerden olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Büyüme artarken cari açığın azalmasında turizm gelirlerinin önemli katkısı oldu. 2021 Eylül'de cari açık gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,4'üne geriledi, eğer turizmden 2019 yılına paralel gelir elde edebilseydik cari açığımız sadece 5 milyar dolar olacaktı. Salgın döneminde seyahat kısıtları sebebiyle azalan turist sayısı ve turizm gelirleri tekrar toparlanma döneminde. Yabancı turist kişi başı gelir 2020'da 716 dolarken bu yıl 773 dolara, yurt dışındaki vatandaşlardan kişi başı gelir ise 926 dolardan bin 146 dolara yükseldi."

Ateş, Türkiye'nin turizmde ürün çeşitliliğine sahip, potansiyeli büyük, örnek bir ülke olduğunu, turizm yatırımlarının güvenli, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirebileceğini söyledi.

"Turizm yatırımlarında DenizBank var"

DenizBank olarak turizme en fazla katkı sağlayan banka olduklarını anlatan Ateş, "Turizmi her zaman öncü ve stratejik sektör olarak kabul ettik. Pandemi sürecinde, Ocak 2020'den bugüne, 1,4 milyar dolar turizm kredimizi yapılandırdık. İstanbul 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, TAV Bodrum ve İzmir Havalimanı, Ankara Hızlı Tren Garı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Antalya ve Gazipaşa Havalimanları gibi stratejik projelere 2 milyar dolar katkıda bulunduk. KKTC'de 5 yıldızlı otellerin toplam yatak kapasitesinin yüzde 67'sinde DenizBank var." dedi.

Salgın nedeniyle turizm faaliyetlerinin sürekliliği konusunda yaşanan sıkıntıları birlikte tecrübe ettiklerini aktaran Ateş, turizm emekçilerinin tüm yıl boyunca çalışabilecekleri diğer sektörlere kaydığını, dolayısıyla yetişmiş personelin istihdamı konusunda sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Ateş, bu sıkıntıyı azaltmak adına, kış döneminde istihdamın devamlılığı amacıyla birtakım SGK teşvikleri ve destekleri sunulmasının yararlı olacağını dile getirdi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet