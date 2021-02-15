DenizBank'tan Hatayspor taraftarlarına özel kredi kartı
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DenizBank'tan Hatayspor taraftarlarına özel kredi kartı

15.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:09
DenizBank'tan Hatayspor taraftarlarına özel kredi kartı

Denizbank, Süper lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor taraftarları için tasarladığı "Hatayspor Bonus" kredi kartı tanıtımı kulüp yönetimi ve takım oyuncularıyla birlikte yapıldı.

Denizbank, Süper lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor taraftarları için tasarladığı "Hatayspor Bonus" kredi kartı tanıtımı kulüp yönetimi ve takım oyuncularıyla birlikte yapıldı.

DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, Hatayspor Osman Çalgın Tesislerinde gerçekleşen etkinlikte, sporun birçok alanında DenizBank'ın kurulduğu günden bu yana desteğinin devam ettiğini söyledi.

Eskiduman, en büyük desteklerinin futbol alanında olduğunu ve futbolun ana finansörü konumunda olduklarını belirtti.

Hatayspor Bonus kredi kartı ile taraftarların ayrıcalıklı imkanlardan faydalanacağını ifade eden Eskiduman, şöyle deva etti:

"Hatayspor'a bu kart üzerinden yapılacak ciro ve harcamalardan kaynak aktararak onun başarılı performansına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hatay genelinde birçok iş yerinde kampanyalar düzenlenecek bu kampanyalardan tüm taraftarlar faydalanıyor olacak. Hiç bir ekstra ücret ödemeden bu kart üzerinden yapılan harcamaların bir miktarı kulübe gelir olarak aktarılıyor olacak. Türkiye'nin en geniş üye iş yeri ağına sahip bonus programındaki tüm diğer kampanyalardan da herhangi bir maliyete katlanmadan faydalanıyor olacak taraftarlar. Tüm Hataylıları bu kartı almaya ve kullanmaya ve kulüplerine de destek olmaya davet ediyorum"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ise Hatayspor'un 53 yıllık kulüp tarihinde kendini sürekli yenilediğini ve güçlendiğini söyledi.

Savaş, Hatayspor Bonus kredi kartı ile Hatayspor'un yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek DenizBank ile yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor taraftarlarını kredi kartını alarak ve takıma destek vermesini istedi.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan da, Hatayspor Bonus kredi kartının tüm Hatayspor sevdalılarına hayırlı olmasını diledi.

Tanıtım toplantısına Hatayspor oyuncularından Mesut Çaytemel, Aaron Boupendza, Mame Diouf, David Akintola, Rayane Aabid ve Denizbank Hatay Şubesi çalışanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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