DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere...

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere değil katma değer yaratacak firmalara yönelmeli."

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere değil katma değer yaratacak firmalara yönelmeli."

Kaynak: AA
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