Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne?

Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne?
Güncelleme:
Genç yaşlarda disiplinli bir şekilde çalışan Deniz Undav, fiziksel dayanıklılığı, oyun zekâsı ve gol sezgisiyle dikkat çekmiştir. Ancak altyapı döneminde yaşadığı bazı sakatlıklar nedeniyle ilerleyişi bir süre yavaşlamıştır. Buna rağmen azimle çalışmaya devam etmiş ve profesyonel futbolun kapısını aralamayı başarmıştır. Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Varel kentinde dünyaya gelmiştir. Aslen Türkiye'nin Şanlıurfa iline bağlı Viranşehir ilçesinden Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşlardan itibaren futbola büyük bir ilgi duyan Undav, henüz altı yaşındayken TSV Achim takımında futbola başlamıştır. Kısa süre sonra Almanya'nın köklü kulüplerinden Werder Bremen'in altyapısına geçerek profesyonel futbolun temellerini atmıştır.

PROFESYONEL KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Deniz Undav'ın profesyonel futbol kariyeri 2015 yılında Almanya'nın alt lig ekiplerinden TSV Havelse takımıyla başlamıştır. Burada gösterdiği performans kısa sürede dikkat çekmiş, attığı gollerle takımının en önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. 2015–2017 yılları arasında 67 maçta 32 gol atarak kulüp tarihine geçen genç forvet, bir üst seviyeye geçiş için önemli bir adım atmıştır.

Bu başarılı performansın ardından Eintracht Braunschweig II ve SV Meppen gibi takımlarda forma giymiştir. Meppen formasıyla attığı goller, onun Avrupa kulüplerinin radarına girmesini sağlamıştır. Özellikle ceza sahası içindeki bitiriciliği ve pozisyon alma kabiliyeti, onu kısa sürede fark edilen bir golcü haline getirmiştir.

BELÇİKA'DA PARLAYAN YILDIZ

Deniz Undav'ın kariyerinde dönüm noktası 2020 yılında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a transfer olmasıyla yaşanmıştır. Burada inanılmaz bir performans sergileyen Undav, gol krallığı yarışında zirveye yerleşmiş ve takımının şampiyonluğunda büyük rol oynamıştır. Avrupa genelinde dikkatleri üzerine çeken futbolcu, Belçika'da geçirdiği sezonun ardından İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olmuştur.

Premier Lig gibi zorlu bir ortamda forma giymek kolay olmasa da, Undav mücadele gücü, azmi ve oyun içindeki etkili pres anlayışıyla takdir toplamıştır. İngiltere'deki deneyimi, onun oyun kalitesini ve fiziksel dayanıklılığını daha da geliştirmiştir.

ALMANYA'YA GERİ DÖNÜŞ VE STUTTGART BAŞARISI

2023–2024 sezonunda Deniz Undav, Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a kiralık olarak transfer olmuştur. Bundesliga'da sergilediği performans, kariyerinin en parlak dönemlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Stuttgart formasıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını zirve yarışında tutan Undav, taraftarın sevgilisi haline gelmiştir.

Stuttgart, sezon sonunda oyuncunun bonservisini alarak onunla uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştır. Böylece Deniz Undav, Almanya'nın en dikkat çeken forvetlerinden biri olarak yeniden doğmuştur. Almanya basını, onun performansını "mucizevi yükseliş" olarak tanımlamıştır.

OYUN STİLİ VE SAHADAKİ ÖZELLİKLERİ

Deniz Undav, 1.79 metre boyunda, güçlü fiziğe sahip bir santrfor olarak görev yapmaktadır. Her iki ayağını da etkili kullanabilmesi, onu savunmalar için zor bir rakip haline getirmektedir. Ceza sahasında bitiriciliği yüksek, top kontrolü sağlam ve oyunu yönlendirme kabiliyeti gelişmiştir.

Ayrıca sadece gol atan bir oyuncu değil, aynı zamanda takım arkadaşlarını da pozisyona sokan, pres yapan ve mücadeleden vazgeçmeyen bir yapıya sahiptir. Hücum organizasyonlarında hem hedef oyuncu hem de ikinci forvet rolünü başarıyla üstlenebilmektedir. Teknik direktörleri onun için genellikle "takımın motoru" ifadesini kullanmaktadır.

MİLLİ TAKIM TERCİHİ VE KÖKENİ

Türk kökenli bir aileden gelen Deniz Undav, hem Almanya hem Türkiye milli takımları adına oynama hakkına sahiptir. Ancak yaptığı açıklamalarda, kendisini Almanya futbol sisteminin bir parçası olarak gördüğünü belirtmiş ve Almanya Milli Takımı'nı tercih etmiştir. Bu karar, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

Almanya Milli Takımı formasıyla ilk kez 2024 yılında sahaya çıkan Undav, kısa sürede etkili performans göstermiştir. Bu tercih, onun profesyonel yaklaşımını ve kariyer planlamasını ortaya koymaktadır.

Deniz Undav'ın en büyük hedefi, Avrupa futbolunda kalıcı bir iz bırakmak ve milli takım düzeyinde başarılar elde etmektir. Stuttgart formasıyla Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy göstermek, kariyerindeki bir diğer büyük adım olarak görülmektedir.

Kendine güveni, saha içindeki disiplini ve çalışkanlığıyla birçok genç futbolcuya örnek olan Undav, modern futbolun gerektirdiği çok yönlü forvet tanımına tam olarak uymaktadır. Gelecek yıllarda hem kulüp hem milli takım düzeyinde daha büyük başarılara imza atması beklenmektedir.

Osman DEMİR
