Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli(Ek Bilgi ve Görüntüyle)

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli(Ek Bilgi ve Görüntüyle)

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle) Haber: İstanbul DHA Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli(Ek Bilgi ve Görüntüyle)

DHA İSTANBUL - DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle)

 

Haber: İstanbul DHA  Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:  

07.00 Yalova-Pendik 

07.15 Yalova-Yenikapı 

07.45 Yenikapı-Yalova 

07.30 Bostancı-Beşiktaş 

07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

08.10 Beşiktaş-Bostancı

08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

08.50 Bostancı-Beşiktaş

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

BUDO'da iptal seferler ise şöyle:  

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Şehir hatları 06.55 Bostancı-Karaköy seferi iptal edildi. 

Görüntü Dökümü:

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Sarayburnu sahilden görüntü 

Dalgaların kıyıya vurması 

Rüzgarın şiddeti 

Ağaçların görüntüsü 

Genel ve detaylar

Kaynak: DHA
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