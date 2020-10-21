Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü
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Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü

21.10.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:41

Tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Angelino'nun gollerine engel olamayıp Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, gösterdiği performansla taraftarı ikiye böldü. Milli futbolcu sosyal medyada hem övüldü hem de eleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir, Red Bull Leipzig deplasmanında boy gösterdi. Maça iyi başlayan Başakşehir, oyunun kontrolünü rakipe kaptırır kaptırmaz kalesinde Angelino'nun ayağından art arda 2 gol gördü ve mücadeleyi 2-0 ev sahibi takım kazandı.

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Norveçli yıldız Sörloth dün akşam yedekteydi. 5 değişiklik hakkını başka oyunculardan kullanınca yıldız oyuncu oyuna dahil edilmedi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Transferin son gününde Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç dün gece sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına Leipzig karşısında çıktı.

Başakşehir'de çıktığı Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda da gündeme gelen oyuncu, Leipzig karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İşte sosyal medyada taraftarı ikiye bölen oyuncu için yapılan yorumlar;

Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü
Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü
Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü
Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü
Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü
Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü

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Haber Yorumları (1)
ASLAN PARÇASI: sadık ve deniz fenerde tutunmak için çok çavdılar ama tutmadı. . . fener pişmanlıktır
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