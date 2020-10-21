Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü

Tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Angelino'nun gollerine engel olamayıp Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, gösterdiği performansla taraftarı ikiye böldü. Milli futbolcu sosyal medyada hem övüldü hem de eleştirildi.