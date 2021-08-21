Deniz Küreği Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Sakarya'da başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Sakarya'da başladı.

Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde dün eleme yarışlarının yapıldığı organizasyonun ikinci gününde sporcular, master mix, master kadın-erkek, 19 yaş altı kadın ve erkek kategorilerinde mücadele etti.

Dereceye girmek için kıyasıya mücadele eden sporculara, arkadaşları ve yakınları sahil şeridinden destek verdi.

Sporseverler de yarışları ilgiyle takip etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine, deniz küreğinde 10 yıl içerisinde çok yol katedildiğini belirtti.

Türkiye'nin bu branşta ilk kez Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda yer aldığını aktaran İşseven, "O günden bugüne muazzam hızla, büyük bir deniz küreği ailesi oluştu. Bugün 26 kulüpten 650 katılım var. Bu katılım önümüzdeki günlerde daha da fazlalaşacak." diye konuştu.

İşseven, deniz küreğinin ilerleyen yıllarda olimpik branş kabul edileceğini ve Türk Milli Takımı olarak uluslararası yarışmalarda önlerinin açık olacağına inandığını dile getirdi.

Yarışmalarda ilk gün sonuçları şöyle:

C- 19 yaş altı erkekler dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Van Edremit Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek B

C- 19 yaş altı kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek B

C- 19 yaş altı kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Gerze Yelken ve Su Sporları

C- 19 yaş altı kadınlar iki çifte: 1. İznik Spor, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Altınboynuz

C- 19 yaş altı erkekler tek çifte: 1. Şişecam Çayırova, 2. İznik Spor, 3. Van Edremit Kürek

C- 19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. İzmir Kürek, 2. Van Edremit Kürek, 3. İznik Spor

C- Master erkekler tek çifte: 1. Altınboynuz, 2. Vira Denizciler, 3. Vira Denizciler C

C- Master kadınlar iki çifte: 1. Şişecam Çayırova, 2. Vira Denizciler, 3. Altınboynuz

C- Master erkekler dört çifte dümencili: 1. Altınboynuz, 2. Galata Kürek B, 3. İzmit Sümerspor

C- Master mix dört çifte dümencili: 1. Galata Kürek B, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Ferdi

Dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edildiği organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek