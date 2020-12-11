Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
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Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi

11.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:15

Son dakika 3. sayfa haberi... Edirne'de 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine, 1 milyon 927 bin 920 lira trafik cezası kesildi.

Edirne'de 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine, 1 milyon 927 bin 920 lira trafik cezası kesildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle kent merkezinde bulunan cadde ve kavşaklarda denetimler gerçekleştiren asayiş ekipleri, tek tek durdurdukları araçlarda sürücülerin evraklarını inceliyor. Sürücü ve aracın evraklarında eksiklik tespit edilmesinin ardından bölgeye sevk edilen trafik ekipleri tarafından sürücü hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Trafik ekiplerinin denetimleri de aralıksız sürüyor

Gece boyunca süren denetimler gündüz de hız kesmiyor. Denetimlerini kesintisiz sürdüren Edirne Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uyguluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle ulaşım araçlarında denetimlerini sıklaştıran ekipler çalışmalarını 24 saat boyunca aralıksız sürdürüyor.

Kesilen ceza 2 milyona yaklaştı

Edirne kent merkezinde 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında 15 bin 435 aracın kontrol edildiği denetimlerde 3 bin 982 araç ve sürücüsüne ceza işlemi uygulandı. Denetimlerde sürücülere 1 milyon 927 bin 920 lira cezası kesildi ve 163 araç da trafikten men edildi. - EDİRNE

Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi
Son dakika haberi! Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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