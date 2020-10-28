"Denetim ve danışmanlık sektörünün ilk entegre raporu yayınlandı"

Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık firması Mazars Denge, iş yapış felsefesini oluşturan sürdürülebilirlik yaklaşımını ve uygulamalarını; bu alanda sağladığı gelişimi ve gelecek hedeflerini;

Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık firması Mazars Denge, iş yapış felsefesini oluşturan sürdürülebilirlik yaklaşımını ve uygulamalarını; bu alanda sağladığı gelişimi ve gelecek hedeflerini; benimsediği bakış açısını yayınladığı entegre raporu ile şeffaflık içerisinde tüm paydaşlarının dikkatine sunduğunu açıkladı. Mazars Denge CEO'su ve Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun, denetim ve danışmanlık sektörünün ilk entegre raporunu yayınlandıklarını söyledi.

Türkiye'de denetim ve danışmanlık sektörünün entegre raporlamaya geçişini sağladıklarını vurgulayan Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık firması Mazars Denge, entegre raporu yayınladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, sektöründeki ilk entegre raporunun Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi ( ) ile uyumlu olarak hazırladığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DE ENTEGRE RAPOR YAYINLAYAN ON SEKİZİNCİ FİRMA

Açıklanın devamında, "İlk entegre raporunda iş yapış felsefesini oluşturan sürdürülebilirlik yaklaşımını ve uygulamalarını; bu alanda sağladığı gelişimi ve gelecek hedeflerini; benimsediği entegre düşünce bakış açısıyla ve şeffaflıkla tüm paydaşlarının dikkatine sundu. Kırkıncı yılını kutladığı 2017'den beri her yıl tüm paydaşlarıyla faaliyetlerini yıllık sürdürülebilirlik raporlarıyla paylaşan Mazars Denge, ERTA verilerine göre kendi sektöründe entegre rapor yayınlayan birinci tüm Türkiye'de entegre rapor yayınlayan on sekizinci firma oldu" denildi.

Raporda, paydaş anketleri sonuçlarına göre belirlenen öncelikli konulara ilişkin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait performans, entegre düşünce yaklaşımını temel alarak paydaşlarla paylaşıldığı dile getirildi.

"RAPORUMUZU YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK NİTELENDİRMEK İSTERİM"

Mazars Denge CEO'su ve Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun raporun sunuşunda, "Kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğumuzu başlattığımız ilk raporumuzda hedefimiz konuyla ilgili farkındalık yaratmaktı. İkinci raporumuzda amacımız bu farkındalığın getirdiği sorumluluğu üstlenmekti. Üçüncü raporumuzdaysa alınacak aksiyonlara odaklandık. Bu raporumuzdaysa finansal olan ve olmayan verilerin arasındaki ilişkiyi bütünsel bir bakış açısıyla sizlere sunmaya çalıştık. Raporumuzu yeni bir başlangıç olarak nitelendirmek isterim. Çünkü entegre düşünceyle hazırlanmış bir entegre rapor ancak çok etkin ve devamlı gelişen bir ölçümleme mekanizması ile istenilen sonucu verebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı