Demircili üreticilere büyükşehir desteği
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Demircili üreticilere büyükşehir desteği

03.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:59
Demircili üreticilere büyükşehir desteği

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde bulunan doğal su kaynağının değerlendirilerek tarımsal sulamalarda kullanılabilmesi için malzeme desteğinde bulundu.

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde bulunan doğal su kaynağının değerlendirilerek tarımsal sulamalarda kullanılabilmesi için malzeme desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını gelen talepler doğrultusunda sürdürüyor. Bu kapsamda Demirci ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde bulunan doğal su kaynağının değerlendirilerek tarımsal sulamalarda kullanılabilmesi için malzeme desteği sağlandı. İşçiliği ise mahalle sakinleri tarafından sağlanan havuz yapımının inşaatına hızla devam ediliyor.

Demirci İlçesi Esenyurt Mahallesi Muhtarı İbrahim Şalgam, Havuzun mahalle için oldukça önem arz ettiğini vurgulayarak, "Komşularımız ile el ele vererek gelen malzeme desteği ile boşa akan su kaynağını tarımsal sulamada kullanacağız. Yapılan bu yardım için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca ellerinden gelen desteği gösteren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'ya ve ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Tarımsal devamlılığının sağlanması için Kurumumuzun elinde bulundurduğu imkanlar dahilinde bu zorlu dönemlerde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmek için üreticilerimizin yanında bulunarak onlara destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Demircili üreticilere büyükşehir desteği
Demircili üreticilere büyükşehir desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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