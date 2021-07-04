Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak

Manisa'nın Demirci ilçesinde temmuz ve ağustos aylarında düzenlenecek spor etkinliklerine 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde temmuz ve ağustos aylarında düzenlenecek spor etkinliklerine 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Son yıllarda yapılan spor yatırımları ile yaz spor turizminin önemli merkezlerinden biri olmayı amaçlayan Demirci, 12-17 Temmuz tarihlerinde Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Yaz Kupası Türkiye Şampiyonasına, 26-30 Temmuz tarihlerinde de Bedensel Engelliler Federasyonu Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Ayrıca 5-11 Temmuz tarihlerinde oryantiring gençlik kampı, 12-14 Temmuz tarihlerinde Türkiye Oryantiring Şampiyonası ve 21-30 Ağustos tarihlerinde de uluslararası sporcuların katılımıyla oryantiring kampı Demirci'de gerçekleştirilecek.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilçeye kazandırılan tenis kortları ve Türkiye Tenis Federasyonu ile kurulan diyalog sayesinde büyükler yaz kupası ve engelliler tenis turnuvasının Demirci'de yapılacağını söyledi.

Yaz kupasına ciddi bir katılım olduğunu kaydeden Selçuk, "Ana klasmana alabilmek adına elemeler yapılıyor. Yaz spor turizmine geliştirmek için önemli adımlar atıyoruz. Türkiye Oryantiring Federasyonunca ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılacak." dedi.

Selçuk, temmuz ve ağustos aylarında yapılan spor etkinliklerinde yaklaşık 2 bin sporcuyu ilçede ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz da tenis büyükler yaz kupasına 164, oryantiring Türkiye şampiyonasına ise 445 sporcunun başvuru yaptığını belirterek, tesislerin sporcular için hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay