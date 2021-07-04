Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak

Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Spor

Manisa'nın Demirci ilçesinde temmuz ve ağustos aylarında düzenlenecek spor etkinliklerine 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde temmuz ve ağustos aylarında düzenlenecek spor etkinliklerine 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Son yıllarda yapılan spor yatırımları ile yaz spor turizminin önemli merkezlerinden biri olmayı amaçlayan Demirci, 12-17 Temmuz tarihlerinde Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Yaz Kupası Türkiye Şampiyonasına, 26-30 Temmuz tarihlerinde de Bedensel Engelliler Federasyonu Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Ayrıca 5-11 Temmuz tarihlerinde oryantiring gençlik kampı, 12-14 Temmuz tarihlerinde Türkiye Oryantiring Şampiyonası ve 21-30 Ağustos tarihlerinde de uluslararası sporcuların katılımıyla oryantiring kampı Demirci'de gerçekleştirilecek.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilçeye kazandırılan tenis kortları ve Türkiye Tenis Federasyonu ile kurulan diyalog sayesinde büyükler yaz kupası ve engelliler tenis turnuvasının Demirci'de yapılacağını söyledi.

Yaz kupasına ciddi bir katılım olduğunu kaydeden Selçuk, "Ana klasmana alabilmek adına elemeler yapılıyor. Yaz spor turizmine geliştirmek için önemli adımlar atıyoruz. Türkiye Oryantiring Federasyonunca ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılacak." dedi.

Selçuk, temmuz ve ağustos aylarında yapılan spor etkinliklerinde yaklaşık 2 bin sporcuyu ilçede ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz da tenis büyükler yaz kupasına 164, oryantiring Türkiye şampiyonasına ise 445 sporcunun başvuru yaptığını belirterek, tesislerin sporcular için hazır olduğunu kaydetti.

Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak
Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak
Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak
Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin iç çamaşırlı pozları olay oldu
Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin iç çamaşırlı pozları olay oldu
Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Selin Şekerci Ayşegül Çınar Kerem Kamışlı
Spor Diego Cristiano Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demirci iki ayda 4 ulusal, 1 uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:28:48. #1.15#

title