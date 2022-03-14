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Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Türkiye Finalleri'nde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Türkiye Finalleri'nde

Amasya'da yapılan ve 9 ilin yarıştığı Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda mücadele eden Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

AMASYA (İHA) - Amasya'da yapılan ve 9 ilin yarıştığı Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda mücadele eden Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Amasya'da 5-6 Mart tarihleri arasında yapılan Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda önemli bir başarıya imza atan Demir Karamancı Anadolu Lisesi, 9 il arasından Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Demir Karamancı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Alparslan Toyoğlu, "Türkiye finallerinde Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Yarışmaya katılan illerin büyük çoğunluğu maddi yönden büyük destekler alarak katılım sağladı. Biz ise bu konuda büyük zorluklar yaşadık. Finallerde umuyoruz daha rahat yarışmaya gidip ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu yapılan faaliyet hem kültürel hem sportif olarak öğrencileri sosyal yönden de geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktadır" dedi. - KAYSERİ

Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Türkiye Finalleri'nde

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi, Türkiye, Amasya, Mart, Spor, Haberler

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