Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
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Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

06.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:02
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka ve Olarenwaju Kayode takımdan ayrı olarak çalıştı. Sivasspor antrenmanın ardından uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın saat 19.30'da haftanın kapanış maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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