Demir Grup Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı
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Demir Grup Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki sporcu, başkan vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya gelen Sefa Yılmaz, futbola Tennis Borussia Berlin alt yapısında başladı. Ardından Wolfsburg'un alt yapı kategorilerinde forma giyen Sefa Yılmaz, 2011 yılında Kayserispor ile Türkiye macerasına başladı. Türkiye'de Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu formasını da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 gol attı ve 50 kez de asist yaptı.

Demir Grup Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Demir Grup Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Demir Grup Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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