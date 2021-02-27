Demir Grup Sivasspor maçının ardından
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Demir Grup Sivasspor maçının ardından

27.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:20
Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın tıplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bir kötü oynadığımız maç daha. Oynatmayı yine beceremedik. Gol atmak için fırsatta bulamadık. 70 dakikadan fazla rakibimizden 1 kişi fazlaydık. Bazen bir kişi eksik oynadığınızda daha iyi daha sıkı kapanıyorsunuz. Buda bizim için zor oluyor. Ben benim elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Hücuma daha fazla önem verdim. Bütün oyuncularımı sahaya sürdüm. Takım eminim ki Remy'nin ve Boldrin'in eksikliğini hissediyor. Oyuncularıma saygı duyarak söylüyorum bugün gol atacak oyuncum yoktu" dedi.

"FUTBOLU UNUTMUŞ OLAMAM"

Oyuncularına seslenen Sumudica, "İsmail Kartal, Ünal Karaman, Tomas kötüydü Sumudica'da mı kötü diyorsunuz? Gelen bütün hocalar kötü mü? Yarın takımın başına Mourinho gelse o da kötü hoca olur. Söylemek istediğim bir şey daha var; 'ben futbolu unutmuş olamam'. Kayseri'de Gaziantep'te başarılı sonuçlar aldım. Futbolu unutmadım. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Kulüp çok iyi bir kulüp. Bütün imkanlarını sağlıyor. Maaşları da gününde yatırıyor her şeyleri tamam ama bazen bu yeterli olmuyor" diye konuştu.Video oyunu oynamadıklarını kaydeden Sumudica, "Elimde joystick yok kontrol edemiyorum oyunu. Elimdeki bütün hücum oyuncuları sahaya sürdüm. Bu oyunun nedeni ne olabilir bilmiyorum" şeklinde konuştu. ÇALIMBAY: GÜZEL KARŞILAŞMA ÇIKARDIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Bu maç iki takım açısından da önemliydi. Bugün de 11 kişiyken baya bir pozisyonumuz vardı. 10 kişi kaldığımızda da baskılı bir mücadelemiz oldu. İkinci yarıda da tek mücadelemiz rakibi kendi sahamızda karşılayıp rakibi kontra ataklarla yenebilmekti. Oyun disiplinini sağladık güzel bir karşılaşma çıkardık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

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