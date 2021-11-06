Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: 0 - 0

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İsmail Şencan (xx), Esat Sancaktar (xx)

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar puanını 13'e yükseltti. GZT Giresunspor ise 10 puana yükseldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.