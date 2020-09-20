Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede Sivasspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen 82 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sezonun ilk maçını kazanan ligin yeni ekibi BB Erzurumspor, ikinci yarıda öne geçti. 70. dakikada Emrah Başsan'ın ortasına Arvydas Novikovas kafayı vururken kaleci Samassa'nın elinden kaçan top ağlarla buluştu ve ev sahibi skoru 1-0 yaptı. Golü yedikten sonra risk alan Demir Grup Sivasspor beraberlik golünü 82. dakikada buldu. 75. dakikada oyuna giren 36 yaşındaki Arouna Kone, Erdoğan Yeşilyurt'un asistinde topu filelere gönderdi ve maçta durumu eşitledi. FİŞİ MAX GRADEL ÇEKTİ Bu golden yalnızca 4 dakika sonra Sivasspor öne geçti. Takımın yeni transferi Max Gradel'in sol çaprazdan gönderdiği sert şut ağlarla buluştu ve Sivasspor deplasmanda 2-1 öne geçti. Sivasspor'un iki golü de Fildişili yıldızlarından geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Demir Grup Sivasspor, 70. dakikada 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada BB Erzurumspor'u 4 dakika içinde bulduğu 2 golle deplasmanda devirdi. Bu sonucun ardından Sivasspor ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı. İlk maçını kazanan BB Erzurumspor ise bu haftayı boş geçti ve 3 puanda kaldı.