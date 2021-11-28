Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 4-0 biten maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, "Öncelikle Sivasspor'u tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Bizim açımızdan ağır bir mağlubiyet oldu. En az gol yiyen takımlardan biri olmamıza ve önceki maçlarda pozisyon vermeyen takım görüntümüz varken bugün tam tersi oldu. Maça bir türlü iyi başlayamadık. Maçın hiç bir anında sahada doğruları yapan Hatay takımı yoktu. Özellikle ilk yarı çok pozisyon verdik ve golleri yedik. Bizim için düşündürücü ve üzücü. Ama şimdiye kadar bu arkadaşlarımız 26 puan topladı. Bu arkadaşlara güveniyorum. Bu sonuç bize ders oldu. Hatalardan ders çıkarıp Başakşehir maçına iyi hazırlanıp alışkın olduğumuz Hatayspor'u yeniden izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.