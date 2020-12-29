Demir: "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın bir yolu da spordur"
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Demir: "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın bir yolu da spordur"

29.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:22
Demir:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın bir yolunun da spora yönlendirmek olduğunu belirterek, daha sağlıklı bir yaşam için vatandaşların spora ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın bir yolunun da spora yönlendirmek olduğunu belirterek, daha sağlıklı bir yaşam için vatandaşların spora ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Müdür Demir, Anamur İlçe Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde yapılan bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Demir, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürü Abdullah Çakmak ile birlikte Şehir Stadı ve spor salonunda yaptığı incelemede, İlçe Müdürü Doğan Kuz'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Demir ayrıca Anamur ilçesine yapılması planlanan gençlik merkezi ile şehir stadının iyileştirme çalışmalarının müjdesini verdi. Demir, Anamur Şehir stadındaki incelemeleri sırasında Süper Amatör Ligde mücadele eden Anamur Belediyespor Kulübü yöneticileri ile görüştü.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın bir yolunun da spora yönlendirmek olduğunu belirten Demir, daha sağlıklı bir yaşam için vatandaşların spora ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bundan dolayı ilçeye daha çok spor alanları oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Demir, bu alanda yapılacak çalışmaların vatandaşlara fazda sağlayacağını vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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