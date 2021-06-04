Demir: "Bosna Hersek bizim için özel bir yer"
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Demir: "Bosna Hersek bizim için özel bir yer"

Demir: 'Bosna Hersek bizim için özel bir yer'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic'i ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic'i ağırladı. Başkan Demir, Bosna'nın kalplerindeki yerinin çok özel olduğunu ile kültürel bağları geliştirmek için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, bazı temaslarda bulunmak üzere Samsun'a geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Misafirperverliğinden dolayı Başkan Demir'e teşekkür eden Büyükelçi Alagic, Türkiye ile Bosna Hersek arasında geçmişten bu yana ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirterek, "En zor zamanlarımızda yaptığınız desteklerle her zaman bizlerin yanında oldunuz. Bu ziyaretlerin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Samsun çok güzel ve özel bir şehir ve Bosnalıları seven bir şehir. İnşallah bu kardeşlik bağının gelişerek daha da iyi noktalara gelmesini diliyorum" dedi.

"Bosna Hersek bizim için özel bir yer"

Büyükelçi Alagic'i Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, Bosna'nın kalplerindeki yerinin çok özel olduğunu söyledi. İlişkileri üst düzeyde tuttuklarını belirten Başkan Demir, "Bosna Hersek bizim geçmişten bu yana bağlarımızın olduğu kardeş ülkemizdir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Bosna Hersek ile olan gönül bağının ve ilişkilerin gelişmesine katkı sunuyoruz. İnşallah bu çalışmaları daha da geliştirerek bağları daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Çünkü Bosna bizim için çok özel bir yer. Onların acısı ve sevinci, bizim acımız, bizim sevincimiz oluyor" şeklinde konuştu. Ziyaret programı karşılıklı hediyelerle son buldu. - SAMSUN

Demir: 'Bosna Hersek bizim için özel bir yer'
Demir: 'Bosna Hersek bizim için özel bir yer'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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