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Demet Akalın "Süper Lig'de 22 takım olmalı" tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Süper Lig ile ilgili bir paylaşım yaptı. Demet Akalın, Süper Lig'de 22 takım olmasıyla ilgili bir tweet atarken gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

02.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:09

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı. Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüpler '22 takımlı lig' federasyona başvuruda bulunmuştu.

Türkiye'de futbol gündemini meşgul eden konuyla ilgili ünlü şarkıcı Demet Akalın da yorum yaptı. Akalın resmi twitter hesabından 'Süper Lig 22 takım olmalı' 'hasthag'ine destek verdi.

Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?

Akalın daha sonra, paylaşımını silerek "Arkadaş rica etti, Okan Bey'le koyduk. Ben ne bilirim ligde 22 takımı? Olay yapmayın, bayram bugün. Hadi öptüm" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?

?Akalın ayrıca, "Siyaset ve sanatçılar kendi işini yapsın bir karışmadığınız futbol vardı" diyen bir takipçisine, "Kesinlikle. Sildim" şeklinde cevap verdi.

Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Haber Yorumları (1)
TC: akp li belediyelerden konser bekliyo işte
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