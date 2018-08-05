Demba Ba Rakibinin Irkçı Saldırısına Uğradı

Kariyerine Çin'de devam eden Senegal'li yıldız Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın Changchun Yatai ile oynadığı karşılaşmada rakibinin ırkçı sözleri sonrasında adeta çıldırdı.

Demba ba Changchun Yatai deplasmanında Rakip takım futbolcularından Zhang Li'nin kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanmasına sert tepki gösteren 33 yaşındaki santrforu takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMASI BEKLENİYOR

Takım arkadaşları Demba Ba'yı kontrol etmekte zorlanırken, rakip takımın Nijeryalı kaptanı Odion Ighalo duruma müdahale etti. İghalo önce Demba Ba'ya neden sinirlendiğini sordu, ardından da gidip kendi takım arkadaşı olan Zhang Li'ye tepki gösterdi ve ortamı yumuşattı. Çin Futbol Federasyonu konuyla ilgili olarak soruşturma başlatacak. Bilindiği gibi FIFA, son yıllarda özellikle ırkçılık konusunda çok sert kararlar veriyor ve bu konuda oldukça hassas.