Değişen elle oynama kuralı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanacak
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Değişen elle oynama kuralı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanacak

Değişen elle oynama kuralı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) uygulanacağını duyurdu.

UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) uygulanacağını duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerin, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'de uygulanacağı belirtildi.

Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşu ihlal olmayacak.

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık kural ihlali olarak sayılmayacak.

Yapılan değişikliğe göre elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle:

"Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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