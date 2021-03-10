DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı

10.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:01
DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı

Kadının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla çalışan markalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ödüllendirildi.

Kadının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla çalışan markalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ödüllendirildi. Giyim markası DeFacto 'Mutlu Kadın Hareketi' ve 'Kumaştan Hayaller' projeleriyle ödüle layık görüldü.

Toplumsal fırsat eşitliğini ilke edinmiş, kadının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla çalışan markalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ödüllendirildi. Kadın Dostu Markalar dijital platformunun İş Sanat Kültür Merkezi'nde sınırlı katılımla düzenlediği etkinlikte giyim markası DeFacto 'Mutlu Kadın Hareketi' ve 'Kumaştan Hayaller' projeleriyle ödüle layık görüldü.

Güldür Güldür ekibinin sevilen oyuncuları Aylin Kontente ile Alper Kul'un sunumu eşliğinde gerçekleşen törende 50 kadın dostu markaya ödülleri takdim edildi.

Çalışanlarının yüzde 56'sının kadınlardan oluştuğu marka, 2015 yılında kadın çalışanlarına pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ek imtiyazlar tanıyan Mutlu Kadın Hareketi'ni başlatmıştı. Bu projeyle, çalışan annelere yarım günlük izin desteği veriliyor, tüm genel müdürlük kadın çalışanlara ayda bir gün evden çalışma imkanı sağlanıyor.

"EŞİT İŞ VE EŞİT ÜCRET POLİTİKASINI TEMEL KOŞUL OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ödül töreninde konuşma yapan DeFacto İnsan Kaynakları Direktörü Yeşim Çokeker, çalışanlarının gelişimi için sürekli yatırım yaptıklarını belirterek "Kuruluşumuzdan bu yana çalışanlarımızın memnuniyeti en çok önem verdiğimiz konu oldu. Eşit iş ve eşit ücret politikasını, tüm sektörlerin ve sektör oyuncularının öncelik vermesi gereken temel koşul olarak görüyoruz. Kadınlara yönelik birçok projeye imza attık. Kumaştan Hayaller projemizde DeFacto üretimlerinden arta kalan kumaş ve aksesuarları Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek lisesi öğrencilerine gönderiyor, bizzat yanlarına gidip projelerini destekliyor ve geleceğin tasarımcılarının, geleceğin sektör temsilcilerinin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu sayede hem sağlık hem de eğitim alanında eş zamanlı olarak farkındalık yaratıyoruz. Projemizi Türkiye sınırlarının dışına çıkararak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına daha fazla katkıda bulunmaya, kadın istihdamını artırmaya ve kadınların hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynamaya devam edeceğiz. Hayatımıza değer katan ve bu yolda hayatımızı güzelleştirmek için emek veren tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutlarım. Kadın Dostu Markalar dijital platformuna bu ödül için çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:01:24. #1.14#
title