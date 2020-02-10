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Defacto, Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu’nda

Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu'na katılan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz.

10.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:52
Defacto, Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu’nda

Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu'na katılan DeFacto CFO'su , "Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırımlar yapıyoruz' dedi.

Kaynak: Dunya.com

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