Defacto, Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu’nda

10.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:52

Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu'na katılan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırımlar yapıyoruz' dedi.