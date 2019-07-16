Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, yoğun bakıma kaldırıldı

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.

"APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILMIŞ"

Bülent Cankurt'un 'Ünlü iş adamı yoğun bakımda' başlıklı yazısında, "Şubat ayında ablası Nazire Dedeman Çağatay'ı kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın yoğun bakımda olduğunu öğrendim. Ablası ile aynı dönemde açık kalp ameliyatı olan, hatta bu yüzden onun cenazesine katılamayan Murat Bey'in ameliyatı başarılı geçmişti. Ancak geçen hafta apar topar hastaneye kaldırılmış. Bir haftadır yoğun bakımda olan Murat Bey'in vücudunda nedenini bulanmayan bir enfeksiyon oluşmuş. Eşi Sevda Hanım ve çocukları, umutla doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

MURAT DEDEMAN KİMDİR?

Ünlü İş Adamı Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atılmıştır. Uzun süre Dedeman Topluluğunun bir çok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman 1992 senesinden bu yana Dedeman Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürmektedir.

Bugüne kadar Türkiye'nin bir çok bölgesinde eğitim ve sağlık yatırımları ilede gündeme gelen Murat Dedeman TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, Umut Vakfı Kurucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyeliklerine sahiptir. Ayrıca 6 Nisan 2007 yılında Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.Hobileri arasında tenis doğa sporları ve kayak olan Murat Dedeman bir süre Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı yapmıştır.1980 yılında Şanver Hanım ile evlenmiş ve evliliği 2004 yılında son bulmuştur. Bu evliliğinden Rıfat ve Banu isimlerinde iki evladı vardır. Ardından 6 sene Ukrayna asıllı Olga Shylova ile bir birliktelik yaşamış bu birlikteliğindende 2010 doğumlu Sofia Satin isminde bir kızı vardır.2018 yılında ise kendi sahip olduğu Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de Sevda Zengin ile evlenmiştir. Ankara doğumlu iş adamı Murat Dedeman baba tarafından aslen Kayseri'lidir.