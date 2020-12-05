Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor
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Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

05.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:54

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlık yapan Bahri Maviçiçek, boş zamanlarında dedektörle sahillerde altın ve para arıyor. Maviçiçek, denizin her zaman kendisine ekmeğini verdiğini söyledi.

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş sahilinde yaz sezonunun bitmesiyle birlikte plajlar define avcılarına kaldı. Denize giren veya sahile gelen yerli yabancı birçok turistin düşürdüğü değerli eşya ve madeni paraları bulan define avcılarının bazıları bunlarla geçimini de sağlıyor.

Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

"DENİZ BANA HER ZAMAN EKMEĞİMİ VERİYOR"

Alanya'da dalgıçlık yapan Bahri Maviçiçek(52), boş zamanlarında dedektörle sahillerde altın ve para aradığını aktardı. Maviçiçek, bu işi yapan kişinin denizi çok iyi tanıması gerektiğini kaydetti. Maviçiçek, artık eskisi kadar bu işi yapmadığını, ara ara define aramaya çıktığını, bu işi daha çok gençlere bıraktığını belirterek, "Bu iş bir tecrübe. Denizi bilmen lazım. Suyu tanıman lazım. Ben yüzüyorum, denizle beraber hayatımı yaşıyorum. Dalgıcım. Denizde bazen bir şeyler bulurum, bazen bulmam. Ama deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor" dedi.

Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

"DENİZİN DİBİNE DALARSAN HER ŞEYİ BULURSUN"

Dalgıç olmasından dolayı denizin içinde neler olduğunu her zaman bildiğini aktaran Maviçiçek, define avcılığına da tecrübelerine dayanarak karar verdiğini söyledi. Maviçiçek, "Denizin dibine dalarsan her şeyi bulursun. Her tarafı tanıman, bilmen lazım" diye konuştu.

Bugüne kadar birçok değerli eşya bulduğunu aktaran Maviçiçek, "Sikkeler buldum. Elması da altını da tanımıyordum. Allah-ü Teala verdi ben de elimden geldiğince insanlara verdim. Para, saat, telefon buldum. Sahibi çıkarsa verdim, sahip çıkan olmazsa ben aldım" dedi.

Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor
Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları (7)
ARAŞTIRMACI: ben helal ediyorum. doğada kalacağına adam alsın
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM: Helal mi şimdi bulduğun şeyleri ekmeğim diye Yemen? Sahipleri helal ediyor mu bakalım
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
B 8: Helal deyil
Yayından Kaldır
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500
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