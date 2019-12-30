DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı
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DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 08:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:36

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4'ü Suriye 2'si Irak vatandaşı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı
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