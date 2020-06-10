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Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sorunların krediyle çözülemeyeceğini söyledi. Hükümete "Ekonomik düzeltme konusunda Çin modelini mi örnek alıyorsunuz?" diye soran Davutoğlu, büyüme modelinden uzaklaşıp kredilere bağımlı hale gelineceğini savundu.

Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
10.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:44

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi. Ekonomik sorunların krediyle çözülemeyeceğine vurgu yapan Davutoğlu, kredilerle vatandaşların daha da borçlandırıldığını söyledi.

"Nedir size bütün ekonomik sorunların krediyle çözülebileceğini düşündüren?" diyen Davuroğlu, "Milleti daha fazla borçlandırarak nereye gideceksiniz? Korona tahvili üzerinden hibe olarak millete verin dediğimiz kaynakları şimdi millete kredi olarak verip milleti borçlandırarak örtülü bir tefecilik rolüne mi soyunuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"ÇİN MODELİNİ Mİ ÖRNEK ALIYORSUNUZ?"

İktidara "Ekonomik dengeleri düzeltme konusunda da Çin modelini mi örnek alıyorsunuz?" diye soran Davutoğlu, "Çin sevdanız sadece demokrasi ile yatırım arasındaki ilişki ile sınırlı değil mi? Aşırı kredi büyümesiyle bozulmuş ekonomik dengeleri düzeltme konusunda da Çin modelini mi örnek alıyorsunuz? Her sorunu kredi ile çözülebileceğini düşünen Çin'de bu politikaların nasıl sonuçlar verdiği hakkında bir fikriniz var mı? Bir araştırma yaptınız mı? Çok açık bir fikriniz olmadığı ortada. Liyakatsizliğin ve ciddiyetsizliğin gücüyle en fazla yıkabilirsiniz ama asla inşa edemezsiniz, edemiyorsunuz da. Ben size söyleyeyim, bankacılıkta kredi musluklarını açarak tüm sorunların çözülebileceğini zanneden Çinli politikacılar, ekonomiyi sürdürülebilir talebe dayanan büyüme modelinden uzaklaştırıp tamamen banka kredilerine bağımlı hale getirdiler" şeklinde konuştu.

"ÇİN MODELİ Mİ SİZİN MİLLİ EKONOMİDEN ANLADIĞINIZ"

2012 yılından sonra kredilere ödenen faizler Çin'de GSYİH'nin nominal artışını geçtiğini belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni açılan kredilerin yarısından fazlası eski kredilerin faizlerini ödemek için kullanılır oldu. Ekonomik büyümedeki yavaşlamaya karşın hızla büyüyen krediler bankacılık sisteminin bilanço kalitesini bozdu. Otoritelerin yüzde 2'lik iyimser açıklamalarına karşın kötü kredilerin oranı yüzde 15'lere 20'lere tahmin edilir hale geldi. Bankacılıkta sermaye ihtiyacı had safhaya çıktı. Ekonomide verimliliği artıracak yeni yatırımlar için fonlama imkanı neredeyse tükendi. Söyleyin şimdi bu modeli mi öneriyorsunuz ülkemizde? Daha borçlu bir ülkeyi daha düşük bir büyümeyi daha fazla işsizliği, daha sağlıksız bir finans sistemini mi layık görüyorsunuz bu millete? Çin modeli mi sizin milli ekonomiden anladığınız? Maocu ortaklarınızdan mı alıyorsunuz bu fikirleri? Ne zamandan beri Maoculuk millilik oldu? Bu mu sizin milliliğiniz?"

Ekonomi Manşet

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