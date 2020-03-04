: Davis Kupası'nda Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarına doğru

04.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:49

Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında İsrail ile Antalya'da karşılaşacak A Milli Erkek Tenis Takımı'nın kaptanı Haluk Akkoyun, ay-yıldızlı sporcuların fiziksel ve teknik olarak hazır durumda olduğunu, birkaç gün sonra bunun meyvesini alacaklarını umduğunu söyledi.

Antalya Belek'te müsabakalar öncesi konaklanılan otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akkoyun, Antalya'daki kamp dönemlerinin oldukça iyi geçtiğini belirtti.

Akkoyun, milli takım sporcularının düzenlenen bir turnuvada toprak kortta maç yapma şansı da bulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız fiziksel ve teknik olarak hazır durumda. İnşallah birkaç gün sonra bunların meyvesini alacağız. Bizim burada kaptanın ne kadar sözü olsa da kura çekildikten sonra oyuncularımla toplantı yapıyorum. Onların ne istedikleri daha önemli. Oyuncularımız böyle tercihte bulunduğu için açık ve toprak kortta oynamayı tercih ettik. Onların nerede rahat ettiği önemli."

Cem İlkel: "Güzel galibiyetler alacağımızı düşünüyorum"

Davis Kupası'nda ilk challenger zaferini geçen ay Fransa'da elde eden milli tenisçi Cem İlkel, takım halinde formda olduklarını belirterek, "Takım olarak buradan güzel galibiyetler alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Milli takım sporcularından Altuğ Çelikbilek ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, Davis Kupası'nda gitgide tecrübe kazandıklarını ifade etti.

Ay-yıldızlı tenisçi Sarp Ağabigün, takım olarak antrenman yaptıklarını ve play-off müsabakalarına hazır olduklarını dile getirdi.

Yankı Erel ise "Çok iyi hazırlandık. Umarım burada iyi galibiyet alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Erlich: "Çok yetenekli Türk sporcular görüyorum"

İsrail Milli Takımı'nın kaptanı Jonathan Erlich, Antalya'da havanın çok güzel olduğunu, burada muhteşem pratikler yaptıklarını ve çok iyi karşılandıklarını aktardı.

Antalya'ya birçok kez geldiğini ve her seferinde güzel deneyimler yaşadığını anlatan Erlich, şunları kaydetti:

"Burada genç oyuncular görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok yetenekli Türk sporcular görüyorum. Genç olanlar son derece yetenekli. Çok fazla Türk arkadaşım da oldu. Geçen sene Antalya Açık Turnuvası'nda çiftler şampiyonluğuna ulaştıktan sonra tekrar buraya gelmekten heyecan duyuyorum. Umarım her şey bizim için güzel geçer."

Her iki takımın kaptanı, ayrı ayrı düzenlenen basın toplantılarının ardından masaya konulan Türk ve İsrail bayraklarıyla birlikte poz verdi.

Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmalar, 6-7 Mart'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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