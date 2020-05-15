David Villa'nın Valencia Formasıyla Yaptığı İlk Hat-Trick 2005 ve 2010 yılları arasında Valencia forması giyen İspanyol forvet David Villa, İspanyol ekibin formasıyla ilk hat-trick performansını 23 Nisan 2006'da oynanan Valencia'nın Athletic Club ile oynadığı LaLiga maçında sergilemişti.

2005 ve 2010 yılları arasında Valencia forması giyen İspanyol forvet David Villa, İspanyol ekibin formasıyla ilk hat-trick performansını 23 Nisan 2006'da oynanan Valencia'nın Athletic Club ile oynadığı LaLiga maçında sergilemişti. Kaynak: Dugout