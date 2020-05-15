David Villa'nın Valencia Formasıyla Yaptığı İlk Hat-Trick
2005 ve 2010 yılları arasında Valencia forması giyen İspanyol forvet David Villa, İspanyol ekibin formasıyla ilk hat-trick performansını 23 Nisan 2006'da oynanan Valencia'nın Athletic Club ile oynadığı LaLiga maçında sergilemişti.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
2005 ve 2010 yılları arasında Valencia forması giyen İspanyol forvet David Villa, İspanyol ekibin formasıyla ilk hat-trick performansını 23 Nisan 2006'da oynanan Valencia'nın Athletic Club ile oynadığı LaLiga maçında sergilemişti.
Kaynak: Dugout